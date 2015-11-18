Германия опасается терактов ИГИЛ, но спецслужбы не рекомендуют отменять массовые мероприятия в стране

"Нет, я бы не рекомендовал этого делать ни в коем случае", - заявил он в эфире телеканала ARD в среду, 17 ноября, отвечая на вопрос журналиста, пишет Deutsche Welle.

Как отмечается, отмену матча между сборными Германии и Нидерландов накануне он объяснил "наличием соответствующих данных". "Указание было таким, что мы восприняли очень серьезно", - подчеркнул Маасен.

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"Мы должны посмотреть на те страны, которые решают проблемы, и как они преодолевают эти проблемы", - добавил Маасен. В частности, как пример он назвал Израиль, а также Великобританию, Испанию и США.

Глава спецслужбы также заявил, что угроза со стороны террористической группировки "Исламское государство" для Германии является очень высокой. "Германия - враг ИГ, - сказал Маасен. Он добавил, что "если ИГ будет иметь возможность совершить теракт в Германии, то группировка обязательно это сделает". По словам Маасена, теракты в Париже показали, что ИГ в Европе может использовать террористов-смертников. "Это - вызов для нас", - подчеркнул глава немецкой спецслужбы.