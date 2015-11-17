В Германии перед футбольным матчем эвакуировали стадион из-за угрозы теракта

Это произошло перед началом товарищеского матча между футбольными сборными Германии и Нидерланды, передает Associated Press.

В свою очередь "Дождь" со ссылкой на агентство ANSA отмечает, что на стадион прибыли канцлер Германии Ангела Меркель.

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На данный момент полиция заблокировала все подъезды к стадиону.

Стало известно, что незадолго до игры на стадионе нашли подозрительный предмет.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства".