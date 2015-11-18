Керри рассказал, сколько захваченных территорий удалось отвоевать общими усилиями у ИГИЛ

Об этом госсекретарь США Джон Керри в интервью телекомпании CNN.

"Когда президент (Барак Обама) говорит о том, что ИГИЛ удалось сдержать, мы имеем в виду ситуацию в Ираке и Сирии. Удалось сократить на 25% площадь территории, которую они удерживают", - сказал он.

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Господин Керри отметил, что в Ираке, в частности, были освобождены город Тикрит и регион Синджар.