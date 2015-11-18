Американский авианосец отправился на Ближний Восток для нанесения ударов по ИГИЛ - СМИ

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой Defence News.

Корабль прибудет к Персидскому заливу к середине декабря, сейчас чиновники обсуждают возможность дислокации судна в Восточном Средиземноморье для нанесения ударов по исламистам.

Источники в Пентагоне рассказали, что авианосец может остаться в регионе на несколько дней.

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Как сообщал УНИАН, 7 октября российские корабли провели 26 пусков ракет по 11 целям на территории Сирии. Также направить свои боевые корабли против ИГИЛ собирается Франция.