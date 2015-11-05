Франция направит боевые корабли для борьбы с ИГ

Такое решение принял совет безопасности Франции во главе с Франсуа Олландом, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

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"Совет рассмотрел уровень террористической угрозы и принял решение направить группу французских боевых кораблей, которую поведет авианосец "Шарль де Голль" для участия в операциях против ИГИЛ и их союзников", - сказано в заявлении.

Отметим, ранее в заместитель госсекретаря США сообщила, что Россия развернула тяжелую артиллерию возле сирийских Хомса и Хамы.