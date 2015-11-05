Франция направит боевые корабли для борьбы с ИГ
16:01, 05 ноября 2015Мир
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Группу французских кораблей поведет авианосец "Шарль де Голль".
Авианосец "Шарль де Голль" / wikipedia.org
Такое решение принял совет безопасности Франции во главе с Франсуа Олландом, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.
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"Совет рассмотрел уровень террористической угрозы и принял решение направить группу французских боевых кораблей, которую поведет авианосец "Шарль де Голль" для участия в операциях против ИГИЛ и их союзников", - сказано в заявлении.
Отметим, ранее в заместитель госсекретаря США сообщила, что Россия развернула тяжелую артиллерию возле сирийских Хомса и Хамы.
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