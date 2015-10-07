Россия начала наносить удары по Сирии с боевых кораблей

Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину. Он заверил, что все эти удары пришлись по позициям "Исламского государства", передает Meduza. К операции привлечены 4 корабля Каспийской флотилии ВМФ РФ.

Читайте такжеПоявилось видео новых мощных ударов российской авиации в Сирии

С 30 сентября российская авиация наносит удары по Сирии - как по районам, где закрепились боевики "Исламского государства", так и по территориям, которые удерживают воюющие против режима президента страны Башара Асада повстанцы. По словам Сергея Шойгу, за время операции авиация уничтожила 19 пунктов управления "Исламского государства", 12 складов с оружием и 71 единицу бронетехники. Как рассказал российский министр, сегодня боевые вылеты совершают 23 самолета. Примечательно, что о привлечении кораблей к военной операции ранее не сообщалось.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что победить "Исламское государство" без поддержки США и Турции невозможно.