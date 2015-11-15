Брат террориста-смертника назвал безумием атаки в Париже

Об этом сообщает The Guardian.

«Это сумасшествие, безумие. Я был в Париже прошлой ночью, я видел, как там было», - сообщил брат боевика до поездки в полицейский участок.

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Отмечается, что вместе с ним были задержаны отец террориста и неназванная женщина.