Брат террориста-смертника назвал безумием атаки в Париже
10:05, 15 ноября 2015Мир
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Задержанный французскими полицейскими старший брат одного из террористов-смертников рассказал, что не общался с ним в течение нескольких лет.
REUTERS
Об этом сообщает The Guardian.
«Это сумасшествие, безумие. Я был в Париже прошлой ночью, я видел, как там было», - сообщил брат боевика до поездки в полицейский участок.
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Отмечается, что вместе с ним были задержаны отец террориста и неназванная женщина.
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