Брат террориста-смертника назвал безумием атаки в Париже

10:05, 15 ноября 2015
Мир
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Задержанный французскими полицейскими старший брат одного из террористов-смертников рассказал, что не общался с ним в течение нескольких лет.

REUTERS

Об этом сообщает The Guardian.

«Это сумасшествие, безумие. Я был в Париже прошлой ночью, я видел, как там было», - сообщил брат боевика до поездки в полицейский участок.

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Отмечается, что вместе с ним были задержаны отец террориста и неназванная женщина.

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