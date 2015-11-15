Во Франции задержаны отец и брат одного из парижских террористов-смертников - СМИ
01:40, 15 ноября 2015Мир
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Французская полиция задержала отца и брата одного из террористов-смертников, которые открыли стрельбу в концертном зале "Батаклан" в Париже.
REUTERS
Об этом пишет "ЕвроПравда" со ссылкой на Liberation.
Как сообщают источники, близкие к следствию, в домах родственников боевика, который был идентифицирован как гражданин Франции, силы антитеррористических подразделений полиции проводят обыски.
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Как ранее сообщал УНИАН, в Бельгии были арестованы несколько человек, подозреваемых в причастности к терактам в Париже.
Напомним, 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Согласно последним данным французской прокуратуры, количество погибших вследствие терактов возросло до 129, раненых - до 352.
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