Во Франции задержаны отец и брат одного из парижских террористов-смертников - СМИ

Об этом пишет "ЕвроПравда" со ссылкой на Liberation.

Как сообщают источники, близкие к следствию, в домах родственников боевика, который был идентифицирован как гражданин Франции, силы антитеррористических подразделений полиции проводят обыски.

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Как ранее сообщал УНИАН, в Бельгии были арестованы несколько человек, подозреваемых в причастности к терактам в Париже.

Напомним, 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Согласно последним данным французской прокуратуры, количество погибших вследствие терактов возросло до 129, раненых - до 352.