СМИ: На востоке Франции сошел с рельс скоростной поезд, погибли пять человек
17:53, 14 ноября 2015Мир
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На востоке Франции сошел с рельс скоростной поезд в городе Эквешем недалеко от Страсбурга.
По данным радиостанции 5 человек погибли / twitter.com/Cmouadelph
Об этом сообщается в Twitter радиостанции France Bleu Alsace, пишет Gazeta.ru.
Отмечается, что это был испытательный поезд. По последним данным, 5 человек погибли, 60 пострадали.
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Напомним, минувшей ночью с 13 на 14 ноября Париж всколыхнула серия терактов, в результате которых, по предварительным данным, погибло более 150 человек.
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