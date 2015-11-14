СМИ: На востоке Франции сошел с рельс скоростной поезд, погибли пять человек

Об этом сообщается в Twitter радиостанции France Bleu Alsace, пишет Gazeta.ru.

Отмечается, что это был испытательный поезд. По последним данным, 5 человек погибли, 60 пострадали.

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Напомним, минувшей ночью с 13 на 14 ноября Париж всколыхнула серия терактов, в результате которых, по предварительным данным, погибло более 150 человек.