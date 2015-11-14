СМИ: Неизвестные обстреливали людей в шести кварталах французской столицы (видео)
00:47, 14 ноября 2015Мир
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По меньшей мере в шести кварталах французской столицы неизвестные в пятницу вечером открыли огонь по людям из автоматического оружия.
REUTERS
Об этом сообщил телеканал BFM.
По его данным, все места находятся на правом берегу Парижа. Это - концертный зал Bataklan, камбоджийский ресторан рядом с площадью Республики, несколько улиц между площадью Республики и площадью Бастилии (восточнее центра города), передает ТАСС.
Три гранаты были взорваны у стадиона Stade de France, расположенного у северной границы города, на территории департамента Сен-Дени.
По последним данным, полученным ТАСС из полицейских источников, внутри концертного зала Bataklan погибли не менее 15 человек, у стадиона - три человека.
RAW (18+) #Paris Terrorist Attack VIDEO Footage #ParisAttacks many deads and injured people. #ISIS#AK47FULLpic.twitter.com/vx0aUIcV4D
— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) November 13, 2015
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