СМИ: Неизвестные обстреливали людей в шести кварталах французской столицы (видео)

Об этом сообщил телеканал BFM.

По его данным, все места находятся на правом берегу Парижа. Это - концертный зал Bataklan, камбоджийский ресторан рядом с площадью Республики, несколько улиц между площадью Республики и площадью Бастилии (восточнее центра города), передает ТАСС.

Три гранаты были взорваны у стадиона Stade de France, расположенного у северной границы города, на территории департамента Сен-Дени.

По последним данным, полученным ТАСС из полицейских источников, внутри концертного зала Bataklan погибли не менее 15 человек, у стадиона - три человека.