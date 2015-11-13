Сирийские СМИ и журналисты сообщили о применении фосфорных бомб Россией в Сирии
В четверг, 12 ноября, ряд сирийских СМИ и журналистов сообщили, что Россия применила фосфорные бомбы на северно-западе Сирии, в провинции Идлиб.
Как пишет 13 ноября ZN.ua, к примеру, целый ряд фотографий и видеозаписей с места событий разместил в своем Twitter корреспондент немецкого журнала Bild Юлиан Репке.
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На видео- и фотоматериалах запечатлены бомбардировка, пожары в населенных пунктах и остатки российских боеприпасов, которые были найдены на месте событий. По информации источников журналиста, бомбы с зажигательными боеприпасами были сброшены с российского вертолета Ми-24 в селах Бенин и Харша в северо-западной провинции Идлиб.
По имеющимся данным, ситуацию там контролируют отряды умеренной оппозиции, которые ведут войну одновременно и с режимом Асада, и с террористами "Исламского государства".
Как известно, применение фосфорных боеприпасов против военных целей, которые расположены внутри или в окрестностях населенных областей, запрещено международными соглашениями (Протокол III к "Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие", 1980).
#Footage Rescue forces arrive near #Idlib prov. village when the Russian hell rains down. https://t.co/6J8lQTiU8cpic.twitter.com/YaqV6EW1or
— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 12, 2015