"Исламское государство" пригрозило России терактами

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мониторинговую группу SITE.

Видеозапись с угрозами на русском языке с музыкальным сопровождением "Скоро, очень скоро, кровь прольется, как океан" была опубликована на ресурсе "Аль-Хайят", где публикуются заявления боевиков "Исламского государства".

Стоит напомнить, что почти сразу после катастрофы А321 от имени ИГ было распространено короткое оповещение, в котором джихадисты брали на себя ответственность за нее, но не объясняли, как именно это произошло, и не подтверждали свои слова никакими визуальными свидетельствами.

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Кроме того, 4 ноября джихадисты группировки "Исламское государство" вновь взяли на себя ответственность за крушение российского пассажирского лайнера А321 авиакомпании "Когалымавиа" на Синае.

В размещенном в интернете аудиообращении говорится о том, что катастрофа "аэробуса" 31 октября - дело рук исламистов так называемого "Вилайята Синай" - подразделения ИГ на Синайском полуострове, и что они якобы осуществили этот теракт по случаю годовщины того дня, когда присягнули на верность "Исламскому государству".