Полиция слезоточивым газом разогнала демонстрацию в центре Афин

В Греции сегодня проходят протесты и забастовки в связи с жесткими мерами экономии, одобренными парламентом в октябре, передает Би-би-си.

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В рамках общенациональной забастовки на работу не вышли сотни тысяч жителей страны. Закрыты госучреждения и магазины, в аэропортах отменены некоторые рейсы. Не вышел на работу персонал больниц и портов.

Это первая крупномасштабная акция протеста после очередной победы на выборах партии "Сириза" Алексиса Ципраса. В августе Алексис Ципрас сам подписал соглашение о финансовой помощи Греции, предусматривающее введение мер экономии.

На основе этого соглашения был составлен законопроект, предусматривающий сокращение размера пенсий, повышение пенсионного возраста, повышение налогов на доходы от сдачи недвижимости в аренду, а также ряд мер, которые призваны либерализировать рынок энергоносителей.

Принятие закона являлось условием для получения Афинами очередного транша финансовой помощи в размере 2 млрд евро.