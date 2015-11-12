Российский военный признался в убийстве жительницы Таджикистана

Об этом рассказал источник в совместной российско-таджикской следственной группе, передает Lenta.ru со ссылкой на агентство "Ховар".

Отмечается, что следствие отрабатывает несколько версий произошедшего. Одной из основных является убийство на почве ревности. Собеседник агентства рассказал, что после перепалки в комнате общежития между Щербаковым и Джобировой возникла драка, в ходе которой девушка получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

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11 ноября посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов получил ноту протеста от МИД республики в связи с убийством Джобировой. В частности, Душанбе потребовал от Москвы дать объективную оценку произошедшему и принять меры для недопущения подобных случаев впредь.

Напомним, Джобирова была убита на территории 201-й базы в Душанбе в ночь на 5 ноября. По подозрению в совершении преступления задержали офицера Вооруженных сил России Ивана Щербакова. По данным СМИ, на допросе он рассказал, что убил девушку в состоянии алкогольного опьянения.