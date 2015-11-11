В Таджикистане российских военных подозревают в изнасиловании и убийстве молодой девушки

Официальный Душанбе потребовал от российской стороны принять срочные "меры по недопущению совершения подобных деяний военнослужащими российской военной базы в Таджикистане", сказано в официальной ноте МИД Таджикистана, которая накануне была вручена послу России в стране Игорю Лякину-Фролову.

Как пишет русская служба BBC, тело девушки было обнаружено на мусорной свалке в коробке недалеко от российской военной базы со следами жестоких побоев. По словам родных, все тело девушки покрыто кровоподтеками, разбита челюсть. По словам источника BBC в МВД Таджикистана, девушка перед смертью была жестоко избита и изнасилована.

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22-летняя Шоира Джобирова работала помощницей повара в одном из душанбинских кафе и была знакома с российскими военнослужащими, которые часто приходили ужинать в это заведение.

О трагедии стало известно после того, как Идигул Азимова - мать погибшей девушки - стала разыскивать ее, когда та не вернулась с работы.

"С информацией помог местный таксист, который рассказал, что подвозил девушку и четверых российских военнослужащих к военному городку, где расквартирована военная российская база. Девушка всю дорогу молчала, но было заметно, что она напугана и чем-то обеспокоена. Это вызвало у него подозрения и уже утром, когда девушку стали разыскивать, он все рассказал родственникам и следствию", - говорит двоюродный брат убитой Абдукарим Низомов.

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По подозрению в убийстве женщины задержан старший лейтенант Иван Щербаков, служивший в Душанбе по контракту. По предварительным данным, он пригласил Джобирову к себе в общежитие, где девушку позже нашли мертвой. Сам подозреваемый говорит, ничего не помнит, поскольку был пьян.

По словам руководства военной базы, трое других военнослужащих не имеют отношения к смерти девушки, они лишь вместе приехали на базу, а главным подозреваемым в убийстве является Щербаков.

11 ноября руководство базы подтвердило задержание своего офицера по подозрению в убийстве гражданки Таджикистана на территории военной части. Командование отметило, что "совместно с российскими и таджикскими правоохранительными органами проводит разбирательство" по этому вопросу.

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Сейчас в Душанбе на военной базе работает комиссия центрального военного округа для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как отмечает издание, громкое убийство таджикской девушки - не единственный серьезный инцидент, произошедший за последнее время в Таджикистане.

В частности, в конце августа в Душанбе Уральский окружной выездной военный суд признал виновными в убийстве таджикского таксиста двоих российских военнослужащих Ильдара Сахапова и Федора Басимова. Сахапов проведет в заключении 13 лет, Басимов, также признанный виновным в краже денег убитого, - 17 лет.

В конце июля этого года проходящие службу в Кулябе российские военные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали массовую драку с жителями города, выкрикивая националистические оскорбления в адрес таджиков. Российские военные прямо в центре города разбили окна в близлежащих учреждениях и жилых домах, разгромили торговые лавки с арбузами и ранили нескольких местных жителей.