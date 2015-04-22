В Нью-Йорке за $ 22 миллиона продали бриллиант весом 100 карат (фото)

Бриллиант в так называемой изумрудной огранке, размером с грецкий орех, был добыт компанией De Beers в Южной Африке. «Цвет белее белого, камень настолько прозрачен, что его можно сравнить только с водой», — приводит Reuters слова руководителя ювелирного отдела Sotheby's в Нью-Йорке Гэри Шулера (Gary Schuler), сообщает Lenta.ru

Читайте такжеДвухкилограммовый трюфель продали на аукционе Sotheby's

Анонимный покупатель приобрел бриллиант по телефону. Начальная стоимость лота составляла 19 миллионов долларов.

Данный драгоценный камень стал шестым бриллиантом весом более 100 карат, проданным за последние 25 лет. Однако, как отметило агентство, он не стал самым дорогим. В 2013 году на торгах Sotheby's в Гонконге бриллиант весом 118 карат был продан за 30,6 миллиона долларов.

Рекордсменом по стоимости на данный момент является розовый бриллиант Pink Star весом в 59,6 карата. Он был продан на аукционе Sotheby's в Швейцарии за 83 миллиона долларов. В феврале 2014 года стало известно, что покупатель розового бриллианта не смог расплатиться за него.