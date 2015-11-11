Конституционная реформа и досрочные выборы президента: Reuters узнал о планах России по Сирии

Об этом говорится в проекте документа, который подготовлен Москвой ко второму раунду переговоров в Вене по урегулированию сирийского кризиса, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Согласно сообщению, составленный Москвой план состоит из восьми пунктов и не исключает участия Башара Асада в досрочных президентских выборах. «У всенародно избранного президента Сирии будут функции главнокомандующего вооруженными силами, контроля спецслужб и внешней политики», - указано в нем.

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В документе подчеркивается, что сирийская сторона должна согласиться на предложенные шаги на следующей конференции, организованной Организацией Объединенных Наций. Однако отмечается, что процесс реформирования будет проходить под руководством не Башара Асада, а кандидата, согласованного со всеми сторонами.

Вместе с тем, отмечается, что в российском МИДе опровергли подготовку специального документа к венской встрече, заметив, что Москва лишь поделилась идеями для дальнейшей работы.

Очередной раунд многосторонних переговоров по урегулированию конфликта в Сирии запланирован на ближайшие выходные. Встреча должна состояться в Вене.