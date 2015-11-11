Для защиты воздушного пространства в Турцию прибыли первые шесть истребителей F-15С
06:41, 11 ноября 2015Мир
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Первые шесть из 12 истребителей F-15С Eagle прибыли на авиабазу Инжирлик в Турции для защиты турецкого воздушного пространства.
Шесть из 12 истребителей F-15С Eagle прибыли на авиабазу Інжірлік / airwar.ru
Об этом сообщается на сайте Пентагона, передает Украинская правда.
По словам пресс-секретаря оборонного ведомства Петера Кука, с такой просьбой к США обратилось турецкое правительство "после недавних вторжений, которые мы видели со стороны русских".
Кук отметил, что данные действия США отражают "и наше обязательство обеспечить безопасность союзника НАТО, а также ослабить и в итоге победить "Исламское государство" в Ираке и Сирии".
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Также сообщается, что в ближайшее время на авиабазу Инжирлик прибудут истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle для поддержки ВВС Турции в борьбе с ИГИЛ.
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