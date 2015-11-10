СМИ: российская сторона согласна с версией о бомбе, но пока не говорит о ней публично

Это следует из российских коммуникаций, перехваченных американской разведкой, утверждают осведомленные источники Reuters в правительстве США, передает "Голос Америки".

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Результаты перехвата являются частью свидетельств, на основе которых американские власти подозревают, что взрывное устройство, заложенное в самолет авиакомпании "Когалымавиа", сработало вскоре после того, как он вылетел из курортного города Шарм-эш-Шейх, утверждают источники.

Египет и Россия пока не назвали официальную причину катастрофы. На прошлой неделе они отвергли заявления США и Великобритании, что самолет, вероятно, упал в результате взрыва бомбы на борту.

Вероятность того, что агенты "Исламского государства" смогли проникнуть в аэропорт Шарм-эш-Шейха и заложить бомбу в пассажирский самолет, усилила тревоги американских властей по поводу опасности, которую представляет отделение группировки на Синайском полуострове.

Один из американских чиновников на условиях анонимности, отметил, что в качестве основной версии рассматривается закладка бомбы в самолет сотрудником аэропорта.