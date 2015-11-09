77% россиян считают маловероятными протесты против падения уровня жизни – опрос

Об этом свидетельствует опрос Левада-Центра, результатами которого располагает УНИАН.

На вопрос «Насколько возможны сейчас в вашем городе массовые выступления населения против падения уровня жизни, в защиту своих прав» 77% ответили «маловероятны», 18% - «вполне возможны». Затруднились с ответом 5%.

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При этом, если такого рода массовые выступления протеста состоятся, готовы принять в них участие только 11% (в августе этого года – 13%), не готовы - 83% (в августе - 80%). Затруднились с ответом 6%.

Высказывая отношение к забастовкам, 12% респондентов заявили, что «забастовки в нашей стране недопустимы», 30% - «забастовками ничего нельзя добиться», 28% - «забастовка – крайняя мера, но в нынешних условиях ее бывает невозможно избежать», 16% - «забастовка – нормальное средство решения назревших проблем», 7% - «забастовка – единственный способ добиться удовлетворения своих требований». 6% затруднились с ответом.

Опрос проводился 23-26 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов РФ. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%