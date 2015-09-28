Die Welt: "Сегодня начинается Каталонская республика"

Об этом пишет Флориан Хаупт в своей статье «Сегодня начинается Каталонская республика», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Если этот день на самом деле должен войти в историю как день рождения каталонского государства, то новая эра начинается в международном формате. На Меркат дель Борн в Барселоне в начале вечера, так же много купающихся туристов, как избирателей, можно увидеть флаги Шотландии, Квебека, Фландрии и Каталонии. В первой реакции, местные сторонники независимости очень сдержанны. Слишком неопределенный результат этих региональных выборов, названных плебисцитом.

Меркат дель Борн является «самым центром Каталонии». Так ее, по крайней мере, называл директор культурного центра, который демонстрирует руины 1714 года; тогда каталонцы в испанской войне за порядок наследования потеряли право на свободу, а затем победители забрали часть города.

Теперь общий список сторонников независимости воздвиг здесь сцену для своей предвыборной партии. Junts pel Sí (Вместе за «Да»): Для этого объединились, что сложно представить, консервативно-либеральная Convergencia (CDC) премьер-министра Каталонии Артура Маса и левая республиканская ERC. Наиболее существенный программный пункт в списке, в конце которого символично находится футбольный тренер Пеп Гвардиола: обещание построить Каталонское государство в течение ближайших 18 месяцев.

Прежнее ликование быстро утихло

К 20 часам, после закрытия избирательных участков, сторонники ликовали впервые, и в 21 час – так громко, как не было потом за весь вечер – потому что, по прогнозам, Junts pel Sí сама получит большинство мандатов и в сотрудничестве с анти-капиталистами и сторонниками отделения CUP получит большинство голосов.

Но, когда ведущий кандидат Рауль Ромеба пришел в четверть десятого на площадь, все выглядело уже не так хорошо для сторонников независимости. На экранах рядом со сценой их рейтинги падали, не переставая. Примерно 62 места из 135 было у Junts ночью, у CUP – десять. Значительное большинство в Палате представителей. Желая стать плебисцитарным элементом, голосующей частью, формация набрала всего 47,8 процента.

И, таким образом, рекорд посещаемости 77,5 процента, можно, действительно считать торжеством демократии. Кроме того, сепаратистам, возможно, удастся поставить вопрос о выборах. Но у них нет явной поддержки большинства населения. Их доля голосов почти идентична последним выборам в 2012.

После разнообразных маршей миллионов в Национальный день Каталонии и жесткой психологической войны с центральным правительством в Мадриде, они так же хитры. В кругах консервативного испанского правительства премьер-министра Мариано Рахой говорят, что Мас провалился со своим сепаратистским проектом. Социалистический лидер мадридской оппозиции Педро Санчес подчеркнул: «Сепаратисты проиграли плебисцит».

Продолжение непослушания из Барселоны

Квебек и Шотландия хорошо подходят к картине: там тоже всегда было сложно, с расколом двух почти одинаково сильных блоков. Тем не менее, там голосовали не только на местных выборах, но и на реальных референдумах – этого каталонцам пока не хватает.

В этом отношении все будет продолжаться так же, как раньше: Мас и Junts pel Sí будут настаивать на таком плебисците, который Каталония, согласно Конституции Испании, не может созвать в одностороннем порядке. Мадрид будет отвергать его - и, возможно, если непослушание из Барселоны продолжиться, через Конституционный суд Испании, распустит каталонское правительство. Соответствующие полномочия недавно были предоставлены Трибуналу.

«Политика страха» - так в Испании называют угрозы, с которыми выступает Народная партия (ПП) премьер-министра Мариано Рахоя. В декабре на выборах в Государственный совет, эта стратегия может принести решающие голоса. В Каталонии, она привела к ужасному результату – одиннадцать мандатов. Лагерь унионистов скоро возглавит протестная партия Ciutadans (граждане).

Podemos – проигравший вечера

Ciutadans была основана десять лет назад, чтобы защитить испанский язык в Каталонии, и с тех пор представляет себя по всей стране в качестве альтернативы коррумпированным консерваторам. С 25 мандатами группа опередила социалистов (16), которые в последние недели выбрали позицию третьего пути (реформировать Испанию в федеративное государство), чтобы таким образом избежать большего краха и поставить на место каталонского главу ответвления Podemos в левом спектре противников независимости. С одиннадцатью мандатами они все еще протестная партия, по сравнению с ПП – проигравшими вечера.

Но даже на Меркат дель Борн, настроение подавленное, когда после десяти пришли важные деятели Junts. Чем меньше результат, тем более решительная интерпретация, но то, насколько уверенно глава ERC Ориоль Хункерас и Мас объявили себя победителями, поражает. «Мы хотели добиться возможности внести предложение о независимости Каталонии, и мы это сделали», говорит Хункерас. Затем снова стали развеваться флаги с узкими желто-красными полосами и синими звездами, и снова были слышны возгласы «Независимость».

Мы не позволим, обещает Мас: «Мы выиграли». Он повторяет фразу на каталонском, испанском, английском – «интернационализировать конфликт» всегда было очень важно для стратегов движения за независимость: идеально было бы, если бы Брюссель посадил правительство в Мадриде за стол переговоров.

Чтобы и дальше удерживать тему Европы на повестке дня, голосование может оказаться слишком слабым - тем более, что, кроме коренных различий с Мадридом, в самом сепаратистском лагере царят сложные внутренние отношения. Партия против системы CUP заявила в ходе избирательной кампании, что поддержит правительство Junts pel Sí, но не под руководством Маса и его погрязшей в коррупции Convergencia. Она также поддерживает немедленный разрыв с Испанией. «Сегодня начинается Каталонская Республика», объясняет ведущий кандидат Антонио Баньос на вечеринке в честь выборов. «Начиная с завтрашнего дня, можно и даже необходимо не принимать во внимание испанское законодательство».

Когда был объявлен окончательный результат – вечеринка закончилась

Политическая панорама в Каталонии – что-то особенное. «Большинство каталонцев проголосовали за совместную жизнь (с Испанией)», объясняет в другом месте в то же время главный кандидат Инес Арримадас, не без математических аргументов. Но их вывод озадачивает. Поскольку плебисцит провалился, первое требование в ночь выборов – это немедленные перевыборы.

На Меркат дель Борн, тем временем, танцуют ведущие кандидаты под свою на самом деле очень танцевальную песню предвыборной кампании, на небе полная луна, открыта бутылка вина Cava , и они еще раз обнимаются. Но как только они покидают сцену, возвращается эта несколько подавляющая тишина, и когда объявляют предварительные результаты, прерванная вечеринка уже давно окончена. Каталонцы идут спать немного раньше, чем другие испанцы. По крайней мере, это бесспорно для всех.