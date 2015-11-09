СМИ: спецслужбы Германии изучают последствия в случае закрытия балканских границ

Об этом сообщило немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на секретный аналитический отчет, который редакция имеет в своем распоряжении, передает украинская редакция "Немецкой волны". В работе над отчетом принимали участие служба разведки, служба борьбы с организованной преступностью, федеральная полиция, МИД Германии и служба по вопросам миграции и беженцев.

Читайте такжеWSJ: Мигранты из Сирии не получат в Германии полного статуса беженцев

Привлеченные к работе над аналитическим отчетом специалисты отмечают, что сейчас мигранты все быстрее прибывают в Центральную Европу через так называемый балканский маршрут. "Длительность прохождения" по этому маршруту "еще больше сократилось". В случае, если такие страны, как Македония, Сербия, Хорватия, Словения и Венгрия прибегнут к одновременному закрытию границ, то это вызовет "коллапс греческой системы" пропуска мигрантов.

Учитывая это "попытка препятствовать любому пересечению границ стран", по мнению авторов отчета, возможна только за счет значительного "привлечение личного состава и техники". В случае последовательного закрытия границ на Балканском полуострове, по мнению экспертов, следует ожидать "дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации".

Авторы отчета отмечают, что по разнообразным сценариям мигранты могут направиться в Центральную Европу через Болгарию, или же попытаются добраться до Италии кораблями через Албанию. Поэтому Греции придется играть значительно большую роль и отправлять мигрантов опять в Турцию.