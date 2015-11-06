Власти Германии ищут пути ускорения процесса ассимиляции мигрантов
07:33, 06 ноября 2015Мир
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В Германии намерены ускорить процесс ассимиляции для мигрантов, после того как правящая коалиция сможет преодолеть расхождения по этому вопросу.
REUTERS
По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, необходимо создать 5 специальных центров временного пребывания для тех мигрантов, шансы которых остаться в стране невелики, передает Би-би-си.
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Но ее политика "открытых дверей" вызывает критику.
Христианские демократы, возглавляемые Ангелой Меркель, и социал-демократы не могут прийти к единому решению этого вопроса.
Между тем до конца этого года в страну может прибыть еще 800 тыс. человек.
Ранее в Европейской комиссии заявили, к концу 2017 года общее число прибывших в Европу мигрантов достигнет 3 млн человек.
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