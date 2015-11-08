Туск: Германия должна энергичнее охранять границы Евросоюза
Председатель Евросовета Дональд Туск призвал Германию приложить больше усилий для охраны внешних границ Евросоюза в целях преодоления кризиса с беженцами.
Об этом сообщила Немецкая волна со ссылкой на интервью главы ЕС еженедельнику «Welt am Sonntag», обнародованном в воскресенье, 8 ноября.
«Ответственность лидера предполагает и совместную с другими странами-членами охрану внешней европейской границы», - подчеркнул Туск.
Одновременно он похвально отозвался о роли лидера, которую взяла на себя Германия, назвав ее «самой либеральной и самой толерантной в европейской истории». Глава Евросовета с пониманием отнесся к тому, что Германии «по историческим причинам» трудно вводить строгий режим на своих границах, но подчеркнул, что «ответственность европейского лидера предполагает при необходимости готовность к более энергичному контролю в панъевропейском союзе».
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Как сообщал УНИАН, по данным немецкого МВД, за один только октябрь в страну прибыли более 180 тысяч человек.
В текущем году в Европу прибыло более 700 тысяч беженцев. Еврокомиссия прогнозирует, что, исходя из нынешних темпов притока мигрантов, в страны ЕС в целом до конца 2016 года могут прибыть еще 3 млн беженцев.
По мнению ЕК, ожидать снижения нынешних темпов притока мигрантов до 2017 года нереалистично.