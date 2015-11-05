Курды отменили перемирие с Турцией – СМИ

Об этом сообщает "РБК", ссылаясь курдское агентство Firat.

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Отмечается, что перемирие было объявлено в преддверии досрочных парламентских выборов в Турции, но в связи с агрессивной политикой турецких властей, а также атаками на активистов Рабочей партии после выборов, было принято решение его отменить.

Досрочныепарламентские выборы прошли в Турции в минувшее воскресенье. Наибольшее количество голосов набрала правящая Партия справедливости и развития. Прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) также преодолела 10-процентный барьер попадания в парламент.

Но во время объявления предварительных результатов голосования сообщалось, что ДПН с трудом преодолевает барьер. В связи с этим в населенных курдами юго-восточных провинциях Турции начались протестные акции, перешедшие в столкновения с полицией.

Во вторник турецкие военные подтвердили, что 2 ноября они проводили рейды против РПК, пишет Wall Street Journal. В столкновениях погибли четыре курдских активиста. Позже стало известно, что турецкие ВВС начали бомбить курдских боевиков на севере Ирака.

Сообщается, что турецкие власти заявляли о готовности продолжить мирные переговоры, если Рабочая партия сложит оружие, прекратит огонь и покинет страну. Представитель курдов Загрос Хива сказал, что новые атаки властей свидетельствует о том, что лидеры Турции не заинтересованы в переговорах.