Премьер Турции объявил о победе на парламентских выборах правящей партии

На митинге сторонников партии премьер обещал перестроить Турцию так, чтобы учитывалось мнение каждого гражданина, независимо от его политических предпочтений, передает Русская служба Би-Би-Си.

При почти полностью подсчитанных голосах избирателей результат партии Справедливости и развития позволяет ей рассчитывать на большинство в меджлисе, которое позволит ей самостоятельно сформировать новое правительство.

Читайте такжеПремьер Турции жалеет, что Асад не остался в России навсегда

Это уже вторые парламентские выборы в Турции за пять месяцев. На предыдущих правящей партии не удалось получить большинства в парламенте, а все попытки сформировать коалиционное правительство провалились.

Как сообщал УНИАН, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, согласно данным ЦИК по результатам подсчета 67% голосов, лидирует на досрочных парламентских выборах и получает возможность сформировать правительство в одиночку.