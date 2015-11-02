Премьер Турции объявил о победе на парламентских выборах правящей партии
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу объявил о победе на парламентских выборах правящей партии Справедливости и развития президента Эрдогана.
На митинге сторонников партии премьер обещал перестроить Турцию так, чтобы учитывалось мнение каждого гражданина, независимо от его политических предпочтений, передает Русская служба Би-Би-Си.
При почти полностью подсчитанных голосах избирателей результат партии Справедливости и развития позволяет ей рассчитывать на большинство в меджлисе, которое позволит ей самостоятельно сформировать новое правительство.
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Это уже вторые парламентские выборы в Турции за пять месяцев. На предыдущих правящей партии не удалось получить большинства в парламенте, а все попытки сформировать коалиционное правительство провалились.
Как сообщал УНИАН, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, согласно данным ЦИК по результатам подсчета 67% голосов, лидирует на досрочных парламентских выборах и получает возможность сформировать правительство в одиночку.