BBC: В США пилот посадил самолет на шоссе (видео)

Бывший руководитель американской розничной сети Wal-Mart Билл Саймон посадил самолет на шоссе в штате Арканзас.

С двумя другими пассажирами на борту он летел в Техас, когда в салоне самолета упало давление, сообщает BBC Украина.

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Во время попытки совершить аварийную посадку у самолета отказал двигатель.

К счастью, сработали аварийные парашюты, и самолет опустился на землю, но и здесь не обошлось без приключений: во время приземления он врезался в грузовик.

Всех пассажиров воздушного судна, а также женщину, которая была в грузовике, доставили в больницу с незначительными ранениями.