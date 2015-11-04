BBC: В США пилот посадил самолет на шоссе (видео)
18:30, 04 ноября 2015Мир
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Всех пассажиров воздушного судна, а также женщину, которая была в грузовике, доставили в больницу с незначительными ранениями.
К счастью, сработали аварийные парашюты, и самолет опустился на землю / flickr.com/photos/tabor-roeder
Бывший руководитель американской розничной сети Wal-Mart Билл Саймон посадил самолет на шоссе в штате Арканзас.
С двумя другими пассажирами на борту он летел в Техас, когда в салоне самолета упало давление, сообщает BBC Украина.
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Во время попытки совершить аварийную посадку у самолета отказал двигатель.
К счастью, сработали аварийные парашюты, и самолет опустился на землю, но и здесь не обошлось без приключений: во время приземления он врезался в грузовик.
Всех пассажиров воздушного судна, а также женщину, которая была в грузовике, доставили в больницу с незначительными ранениями.
Видео BBC
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