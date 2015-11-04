Лидеры КНР и Тайваня проведут первую за 66 лет встречу

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на BBC.

На встрече в нейтральном Сингапуре лидер КНР Си Цзиньпин и президент Тайваня Ма Инцзю намерены обсудить ситуацию в проливе, который отделяет Тайвань от Китая.

Официальный представитель Ма Инцзю заявил, что целью президента на переговорах будет сохранение существующего статус кво.

По его словам, по итогам переговоров не будет подписано никаких документов, а президент Тайваня не станет выступать с официальным заявлением.

Читайте такжеЗамедление экономики Китая может вызвать рецессию в странах Северной Азии

В КНР подтвердили факт договоренности о встрече, однако от дальнейших комментариев в Пекине воздержались.

Встречу в Сингапуре уже приветствовал Государственный департамент США, заявивший, что Вашингтон приветствует любые шаги, которые будут способствовать снижению напряженности в регионе.

Оппозиция Тайваня уже подвергла критике решение Ма Инцзю за то, что он перед заключением договоренности не поставил в известность лидеров крупнейших парламентских фракций. Там потребовали отчета от президента.

Читайте такжеЮжная Корея, Япония и Китай заявили о полном восстановлении сотрудничества между странами

В соответствии с китайскими законами Тайвань является провинцией КНР, однако де-факто после 1949 года, когда завершилась гражданская война, она не подчиняется Китаю. До 1971 года именно Тайвань представлял Китай в Совете безопасности ООН.

Лишь в 1979 году поддерживавшие Тайвань США установили дипломатические отношения с КНР, пообещав при этом защищать правительство в Тайбэе.

В 1990-е годы КНР и Тайвань впервые стали проводить переговоры на разных уровнях, однако о встрече лидеров речи до сих пор не шло.