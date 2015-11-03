В Непале туристический автобус сорвался в пропасть: десятки погибших - BBC
16:38, 03 ноября 2015Мир
3473 0
Автобус с туристами в Непале сорвался с горной дороги в пропасть. По меньшей мере 35 человек погибли, еще десятки получили ранения.
REUTERS
Как сообщает ВВС Украина, инцидент произошел в Гималаях - в 85 км от столицы страны Катманду. Полиция говорит, что автобус пролетел вниз около 200 метров.
В полиции заявили, что автобус был переполнен - многие люди сидели даже на крыше.
Читайте такжеВ Пакистане столкнулись автобус и бензовоз - по меньшей мере 57 жертв
Корреспондент ВВС в Непале отмечает, что переполненность автобусов становится все большей проблемой, ведь через серьезную нехватку топлива количество перевозчиков в горах уменьшается.
Переполненный автобус с туристами упал в пропасть в Непале
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter