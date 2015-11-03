В Непале туристический автобус сорвался в пропасть: десятки погибших - BBC

Как сообщает ВВС Украина, инцидент произошел в Гималаях - в 85 км от столицы страны Катманду. Полиция говорит, что автобус пролетел вниз около 200 метров.

В полиции заявили, что автобус был переполнен - многие люди сидели даже на крыше.

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Корреспондент ВВС в Непале отмечает, что переполненность автобусов становится все большей проблемой, ведь через серьезную нехватку топлива количество перевозчиков в горах уменьшается.