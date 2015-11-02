Украинский туристический автобус слетел с автобана под Веной: как минимум 10 пострадавших (фото)
11:35, 02 ноября 2015Общество
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Возле Вены автобус с украинскими номерами съехал с автобана и влетел в ограждение.
Автобус влетел в ограждение / monatsrevue/ Thomas Lenger
Об этом в Twitter написал посол Украины в Австрии Александр Щерба.
"Автобус с украинскими номерами слетел ночью с автобана рядом с Веной.14 пассажиров. 10 пострадавших. Консул выясняет детали", - написал он.
monatsrevue/ Thomas Lenger
Тем временем, по даннымпресс-секретаряКрасногоКрестаДаниэлыАнгеттер, два человекаполучилисерьезныеранения, адевять – незначительные. Однаковсех их госпитализировали - в больницеВены, МедлінгаиБадена, сообщилоnoe.orf.at.
monatsrevue/ Thomas Lenger
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