У Лаврова заявили, что сохранение Асада у власти не принципиально для России

Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Эхо Москвы", сообщает РИА Новости.

"Абсолютно нет, мы никогда так не говорили", - сказала она, отвечая на вопрос о том, принципиально ли для России сохранение Асада у власти в Сирии.

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Она отметила, что "судьбу президента страны должен решать сирийский народ".

"Мы не говорим о том, что Асад должен уйти или остаться", - добавила Захарова.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Асада Россия оказывает "эффективную помощь сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом, который развязал против Сирии настоящую войну".



