Обама назначил нового спецпредставителя в коалиции по борьбе с ИГИЛ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Макгерк уже долгое время является советником Белого дома по вопросам Ирака. Он также был заместителем генерала Джона Аллена, который до этого был спецпредставителем в коалиции против террористической группировки «Исламское государство».

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Аллен уходит в отставку, теперь его заместитель, Бретт Макгерк, будет в этой должности.