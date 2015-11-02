Минобороны РФ заявляет, что за двое суток Россия нанесла удары по 237 объектам в Сирии

Авиагруппа ВКС РФ за двое последних суток нанесла удары по 237 объектам террористов в Сирии за 131 боевой вылет.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"С авиабазы Хмеймим за последние двое суток выполнен 131 боевой вылет, в ходе которых нанесено поражение 237 объектам террористов в провинциях Хама, Латакия, Хомс, Дамаск, Алеппо и Ракка", - сказал Конашенков.

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По его словам, российская авиационная группа в Сирийской Арабской Республике наносила удары по вскрытым объектам инфраструктуры террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".

Авиагруппа ВКС России также уничтожила склад боеприпасов ИГ в провинции Дамас, заявил Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Хараста-эль-Катара, провинция Дамаск, уничтожен склад террористов ИГ. В результате попадания корректируемой авиабомбы в бункер, где хранились артиллерийские боеприпасы, объект со всем содержимым был полностью уничтожен", - сказал Конашенков.

Российская авиацияь также уничтожила подземные укрытия и позиции зенитной артиллерии боевиков в сирийской провинции Хомс, сообщил Конашенков.

"В районе Тадмор, провинция Хомс, штурмовиком Су-25 нанесен удар по укрепленному району боевиков ИГИЛ (прежнее название террористической организации "Исламское государство" - прим.ТАСС). В результате прямых попаданий разрушены фортификационные сооружения, подземные укрытия, а также позиции зенитной артиллерии террористов, на которых располагались две установки ЗСУ-23", - сказал Конашенков.

"Данными объективного контроля подтверждено их полное уничтожение", - подчеркнул генерал.

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Кроме того, российский бомбардировщик Су-34 уничтожил лагерь подготовки террористов в пригороде Алеппо. "В пригороде населенного пункта Алеппо бомбардировщиком Су-34 нанесен удар по лагерю, предназначенному для подготовки прибывших из других стран боевиков. В результате попаданий авиабомб склад боеприпасов, а также учебная инфраструктура для подготовки террористов полностью уничтожены", - сказал Игорь Конашенков.

Конашенков также проинформировал, что штурмовик Су-25 ВКС России нанес удар по укрепленному пункту боевиков в сирийской провинции Хама, уничтожены бронетехника и внедорожники с зенитными установками ЗУ-23.

"В районе населенного пункта Кафер-Нбуда, провинция Хама, штурмовиком Су-25 нанесен авиационный удар по укрепленному пункту боевиков, на котором находились две единицы бронетехники, а также два автомобиля повышенной проходимости, оснащенные зенитными установками ЗУ-23", - сказал Конашенков.

Российская авиация также уничтожила в сирийской провинции Латакия командный пункт и узел связи группировки "Джебхат ан-Нусра", способный подавлять радиосвязь сирийских военных.

"В районе населенного пункта Сальма, провинция Латакия, уничтожен расположенный на вершине одной из тактически важных высот командный пункт с узлом связи крупного бандформирования группировки "Джебхат ан-Нусра", - сказал Конашенков.

По его словам, из этого пункта велось управление действиями боевиков. "Причем мощность передатчиков узла связи, находившегося на данной тактической высоте, позволяла подавлять радиосвязь подразделений сирийских вооруженных сил", - отметил генерал.

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Он подчеркнул, что бомбовый удар полностью уничтожил замаскированный в горно-лесистой местности пункт запрещенной в РФ террористической группировки со всем содержимым.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российская авиация наносит удары по Сирии - как по районам, где закрепились боевики "Исламского государства", так и по территориям, которые удерживают воюющие против режима президента страны Башара Асада повстанцы.