Французского политика уволили из-за визита в оккупированный Крым
09:44, 01 ноября 2015Мир
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Устранение Тьерри Мариани с должности вице-президента Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы стало логическим следствием безответственной политики.
Фото: ru.krymr.com
Таким мнением поделился посол Украины во Франции Олег Шашмур на официальной странице посольства в Facebook.
Французского депутата Тьерри Мариани сняли с должности вице-президента группы Европейской народной партии в ПАСЕ в связи с его несанкционированным украинскими властями визитом в аннексированный Россией Крым. Его заявления и поездка в Крым неоднократно вызывали обеспокоенность среди членов партийной группы.
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Напомним, 23 июля группа французских сенаторов вопреки запретам посетили оккупированный Крым.
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