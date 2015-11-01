Французского политика уволили из-за визита в оккупированный Крым

Таким мнением поделился посол Украины во Франции Олег Шашмур на официальной странице посольства в Facebook.

Французского депутата Тьерри Мариани сняли с должности вице-президента группы Европейской народной партии в ПАСЕ в связи с его несанкционированным украинскими властями визитом в аннексированный Россией Крым. Его заявления и поездка в Крым неоднократно вызывали обеспокоенность среди членов партийной группы.

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Напомним, 23 июля группа французских сенаторов вопреки запретам посетили оккупированный Крым.