В столице Сомали взрывы и перестрелка: погибли не менее двух человек

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в местной полиции и сведения очевидцев.

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Отмечается, что возле гостиницы Sahafi, в которой часто останавливаются чиновники, ранее взорвался заминированный автомобиль, а после этого неизвестные ворвались в отель. Началась перестрелка с полицией.

"Обнаружены тела двух мирных жителей, но количество жертв может увеличиться", - сообщил представитель полиции Ахмед Нур.

Правоохранители подозревают, что боевики могут принадлежать к исламистской группировке "Аш-Шабаб", но пока никто не взял на себя ответственности за произошедшее.

Ранее сообщалось, что боевики "Аш-Шабаб" захватили заложников после жесткой посадки самолета в Сомали.