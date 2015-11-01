В столице Сомали взрывы и перестрелка: погибли не менее двух человек
Полиция подозревает в нападении на отель в центре города исламистов.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в местной полиции и сведения очевидцев.
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Отмечается, что возле гостиницы Sahafi, в которой часто останавливаются чиновники, ранее взорвался заминированный автомобиль, а после этого неизвестные ворвались в отель. Началась перестрелка с полицией.
"Обнаружены тела двух мирных жителей, но количество жертв может увеличиться", - сообщил представитель полиции Ахмед Нур.
Правоохранители подозревают, что боевики могут принадлежать к исламистской группировке "Аш-Шабаб", но пока никто не взял на себя ответственности за произошедшее.
Ранее сообщалось, что боевики "Аш-Шабаб" захватили заложников после жесткой посадки самолета в Сомали.