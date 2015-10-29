Боевики "Аш-Шабаб" захватили заложников после жесткой посадки самолета в Сомали

Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" захватили заложников после жесткой посадки в Сомали транспортного самолета, на борту которого находились 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

Ранее сообщалось, что в среду к югу от столицы Сомали Могадишо совершил жесткую посадку транспортный самолет, никто из находившихся на борту людей не пострадал. Представитель местной администрации Мохамед Хусейн Шинеа заявлял прессе, что находившихся в самолете и сам самолет охраняют представители Африканского союза (АС) и сомалийские военнослужащие.

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"Сейчас я подтверждаю, что команда и самолет в руках "Аш-Шабаб", — заявил позже Шинеа, добавив, что, по его информации, несколько человек на самолете являются выходцами из США.

По данным агентства, Пентагон подтвердил факт происшествия, однако отрицает, что на борту самолета могли находиться гражданские лица или военнослужащие из США. Также самолет с грузом для отрядов Африканского союза направлялся не из США, а из столицы Кении Найроби в аэропорт, расположенный на военной базе южной провинции Сомали Нижняя Шабелле, отмечает DPA со ссылкой на Пентагон.