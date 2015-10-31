МЧС РФ обнародовало список пассажиров потерпевшего крушение российского самолета
МЧС России опубликовало список пассажиров самолета А321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявшего рейс Шарм-Эш-Шейх - Санкт-Петербург и разбившегося на севере Синайского полуострова.
Как сообщает ТАСС, всего на борту находились 224 человека.
Ниже следует список пассажиров с датами рождений, распространенный на сайте МЧС.
Читайте такжеСМИ: На борту пропавшего в Египте лайнера были только граждане РФ
Отмечается, что список имен был опубликован латиницей, в связи с чем при переводе в кириллицу могут возникать неточности в фамилиях.
Напомним, лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по киевскому времени и пропал с экранов радаров через 23 минуты, на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.
Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.