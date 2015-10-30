США имеют доказательства удара самолетов РФ по госпиталю в Сирии - Госдеп

Об этом он сообщил в ходе брифинга, стенограмма которого опубликована на сайте Госдепа, передает Украинская правда.

"Мы видели репортажи прессы по этому поводу. Мы знаем, что об этом говорили некоторые сирийские общественные организации. И я хотел бы вам сказать, что мы располагаем оперативной информацией, которая дает основания поверить, что целями российских ударов были не только объекты ИГИЛ", - отметил он.

По его словам, у США есть информация, которая ведет к выводам, что российский военный самолет ударил по госпиталю.

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При этом на просьбы предъявить доказательства, Кирби заявил, что не будет делиться оперативной и разведывательной информацией с "этой трибуны".

Как сообщал УНИАН ранее, по меньшей мере 13 человек были убиты во время авиаудара российских самолетов, которые поразили в том числе полевой госпиталь на северо-западе Сирии в провинции Идлиб.

В свою очередь в России открестились от этих обвинений, назвав их информационным вбросом.