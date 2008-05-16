После вступления в ВТО дешевые украинские товары пойдут в Россию

Вступив в ВТО, Украина не будет мешать России стать членом этой организации, считает вице-спикер Госдумы, который курирует парламентские связи нижней палаты с Украиной, Александр Бабаков. "Скептический настрой относительно того, что Украина нам будет создавать искусственные преграды, считаю необоснованным", - сказал А.Бабаков в беседе с журналистами.

Депутат напомнил, что на недавней встрече премьеров России и Украины Юлия Тимошенко приоритетом в двустороннем сотрудничестве назвала создание торгового пространства между двумя странами в соответствии с нормами и правилами ВТО. Свою поддержку Москве в данном вопросе не раз выражал и украинский президент Виктор Ющенко, напомнил А.Бабаков. "Более того, хотелось бы думать, что в лице Киева мы получим еще одного союзника в процессе присоединения к ВТО", - отметил вице-спикер.

Что касается экономической стороны вопроса, то здесь, по мнению А.Бабакова, могут и будут возникать "некоторые противоречия", так как ожидается, что, не выдержав конкуренции со стороны новых участников рынка, недорогие украинские товары начнут поступать в Россию. "Это абсолютно нормальное явление, так как такие разногласия возникали и без ВТО", - убежден зампред Госдумы.

Он выразил надежду, что переговорный процесс по этой проблеме будет носить исключительно экспертно-экономический характер и не затронет политические аспекты двусторонних связей.

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