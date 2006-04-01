Германия тонет

В расположенных вдоль Эльбы населенных пунктах Саксонской Швейцарии из-за паводка объявлено чрезвычайное положение.

Как передает NEWS.ru, согласно распространенной сегодня информации, из прибрежных городов в срочном порядке эвакуированы более 25 тыс. жителей. Жертвами стихии в регионе стали 10 человек, еще столько же считаются пропавшими без вести.

Стремительным потоком буквально смыло деревню Веезенштайн. В прибрежных районах городов Бад-Шандау и Пирна, которые ушли под воду на глубину до 1,5 м, горожане покинули свои жилища. По городу Ратен, расположенному в 43 км от Дрездена, жители могут передвигаться только на лодках. Такого подъема воды в Эльбе не наблюдалось с 1845 года.

Кроме того, в ряде населенных пунктов Саксонской Швейцарии отключено электричество. К борьбе со стихией подключились военнослужащие бундесвера, пожарные, которые в ФРГ выполняют функцию спасателей, добровольные помощники из числа населения. Они укрепляют дамбы, создают заградительные сооружения из мешков с песком.

Причиной разлива Эльбы стало быстрое таяние снегов после резкого повышения температуры воздуха до плюс 17 градусов и ливневые дожди. Согласно метеопрогнозам, осадки в Саксонии могут прекратиться лишь в начале следующей недели.

Из-за возрастающей угрозы затопления берега Эльбы укрепляют жители земель Бранденбург и Саксония-Анхальт. В прибрежных населенных пунктах, в том числе в административном центре Магдебург, готовятся к эвакуации. Свои дома заблаговременно покинули многие жители Торгау, Виттенберга, Мюльберга.