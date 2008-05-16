Конгресс США отказался выделить $169 миллиардов на войну

Палата представителей Конгресса США отказалась дополнительно ассигновать 163 миллиарда долларов на ведение войны в Ираке и Афганистане, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP. Законопроект был отклонен 149 голосами "против", в то время как поддержал его 141 конгрессмен.

Кроме того, парламентарии утвердили льготы на получение образования для солдат после их возвращения в США, для оплаты которых предлагается ввести дополнительных налог на состоятельных американцев.

Конгрессмены также потребовали от президента Джорджа Буша вывести войска из Ирака до декабря 2009 года. В поправке к закону о дополнительном финансировании военных операций в Ираке и Афганистане, внесенной по инициативе Демократической партии, говорится, что "немедленная и организованная передислокация вооруженных сил США из Ирака" должна начаться в течение 30 дней и завершиться не позднее, чем через 18 месяцев после вступления закона в силу.

Ранее в Белом Доме заявили, что Джордж Буш наложит вето на законопроект о финансировании войны в Ираке, содержащий "искусственные сроки" вывода американских войск. В то же время Демократическая партия не обладает большинством в две трети голосов в обеих палатах Конгресса, которое необходимо, чтобы преодолеть президентское вето. Попытки демократов в Конгрессе заставить администрацию Джорджа Буша определить сроки вывода войск из Ирака и Афганистана предпринимались несколько раз, однако оставались безрезультатными.