Автомобиль протаранил торжественное шествие в США: 3 погибших

Три человека погибли и еще около 30 получили ранения в результате ДТП в американском штате Оклахома, сообщают РИА Новости со ссылкой на Sports Illustrated.

"Инцидент произошел в субботу утром в городе Стилуотер во время торжественного шествия, организованного университетом штата. По неустановленной пока причине в толпу людей на большой скорости врезался легковой автомобиль. Часть пострадавших была срочно доставлена в больницу на вертолете. Известно, что два человека находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция выясняет обстоятельства произошедшего и личность человека, находившегося за рулем автомобиля.

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Как сообщал УНИАН, 3 человека получили ранения в результате стрельбы в университете города Нэшвилл в американском штате Теннесси.