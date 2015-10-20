Кипр продолжит блокировать переговоры о членстве Турции в ЕС

Данные переговоры руководство ЕС планирует активизировать в обмен на помощь Анкары в решении проблемы беженцев, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Кипр уже в течение нескольких лет блокирует переговоры о вступлении Турции в Евросоюз, ссылаясь на присутствие турецких войск в непризнанном северном Кипре.

"Причины их (переговоров - Ред.) замораживания не исчезли", - заявил кипрский министр иностранных дел Иоаннис Касулидис в интервью греческой государственной телекомпании NET.

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"Поскольку нынешнее положение вещей сохраняется, мы не можем дать нашего согласия (на их возобновление - Ред.)", - отметил Касулидис.

Стоит отметить, что Кипр является разделенной территорией с 1974 года после вооруженного вторжения Турции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика северного Кипра. Ее признала только Турция.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может предложить Турции 3 млрд евро, упростить визовый режим и дать новый старт переговорам о членстве в обмен на помощь в борьбе с потоком мигрантов, направляющихся в Европу.