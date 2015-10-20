Штайнмайер: шансы на взаимопонимание между Ираном и Саудовской Аравией по Сирии пока незначительные

Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". "На данный момент довольно сложно преодолеть глубокую пропасть между Эр-Риядом и Тегераном", - сказал он в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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На протяжении последних дней Франк-Вальтер Штайнмайер провелвстречи в Тегеране с иранским руководством и в Эр-Рияде с королем Саудовской Аравии Салманом. Главной темой переговоров был поиск согласия для разрешения конфликта в Сирии.

Глава МИД Германии отметил, что увидел заинтересованность Эр-Рияда в "политическом решении конфликта". Впрочем, немецкий дипломат отметил "большое недоверие" со стороны Эр-Рияда к Тегерану.

Во время встречи с королем Салманом глава МИД Германии также поднял тему защиты прав человека и, по его словам, "очень четко" дал понять, что Берлин "ожидает прогресса" в этой сфере.

Тем временем министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр после встречи с Франком-Вальтером Штайнмайером призвал Тегеран к прекращению своего влияния в Сирии. Саудовский дипломат назвал это условием для проведения совместных переговоров по мирному разрешению сирийского конфликта. По его словам, Ирану следует вывести своих бойцов из Сирии и прекратить поставки оружия Башару Асаду. Саудовский дипломат обвинил Тегеран в том, что тот стал "оккупационной властью" в Сирии.