Суд арестовал экс-премьера Молдовы на 30 суток

Самого Филата не было в суде, его интересы представлял адвокат Игорь Попа, передает newsmaker.md.

Как заявила прокурор Адриана Бецишор, судья согласился с прошением обвинения применить предварительный арест сроком на 30 дней, так как было предоставлено достаточно оснований для применения этой меры.

Напомним, Владимир Филат был задержан сотрудниками НЦБК в четверг, 15 октября, после заседания парламента, в ходе которого генпрокурор Корнелиу Гурин выступил с обвинениями в его адрес. Гурин обвинил Филата в причастности к «краже миллиарда» и обратился к парламенту с требованием снять с лидера ЛДПМ депутатский иммунитет. 79 депутатов проголосовали за снятие иммунитета с лидера ЛДПМ.

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Срок предварительного ареста Владимира Филата истекал сегодня. Если бы суд не вынес решения, экс-премьер был бы отпущен на свободу.

Во время заседания перед зданием суда прошли два митинга: люди выступали как в защиту Владимира Филата, так и с лозунгами «Верните миллиард!», «Хотим справедливости!» и «Филата в тюрьму!». В какой-то момент бойцам спецназа пришлось разделить две группы митингующих.

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Ранее УНИАН сообщал, что в столице Молдовы тысячи людей вышли на акцию протеста. Протесты в Кишиневе организованы двумя оппозиционными политформированиями - Партией социалистов депутата парламента Игоря Додона и Нашей партией мэра второго по величине города Молдовы Бельцы Ренато Усатого.