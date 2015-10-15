Многотысячный митинг в Молдове: демонстранты собираются окружить здание парламента (фото, видео)

Об этом сообщает protv.md.

"Мы намерены потребовать отставки ряда членов правительства, и не станем покидать место протеста до тех пор, пока это требование не будет выполнено", - заявил Усатый.

Демонстранты несут с собой транспаранты "Верните миллиард", "Долой альянс", "Нет антинародной политики". По периметру их сопровождает полиция. Усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов также стянуты к зданию парламента.

Оппозиция намерена заблокировать входы и выходы законодательного собрания, пока народные избранники не примут решения по отставке спикера Андриана Канду, премьер-министра Валерия Стрельца и президента Николая Тимофти.

Как заявил лидер социалистов Игорь Додон, акция будет мирной. "Парламент будет окружен со всех сторон, но демонстранты не будут входить в здание. Требования передадут наши депутаты", - сказал лидер социалистов, который контролирует крупнейшую фракцию в парламенте.

Как сообщал УНИАН, массовые акции протеста начались в Кишиневе 6 сентября. Активисты DA (Demnitate si Adevar -"Достоинство и правда") выступают за борьбу с коррупцией, реформу судебной системы, а также за европейскую интеграцию. Они обвиняют нынешние власти в имитации этого процесса и обслуживании интересов олигархов.

В воскресенье прошел очередной массовый митинг DA, по его окончании протестующие пикетировали офис известного в стране бизнесмена, вице-председателя Демпартии Владимира Плахотнюка, которого члены платформы и оппозиционные силы называют "главным олигархом страны". В Молдове также проходят протесты левоцентристской оппозиции, начавшиеся 27 сентября. Они выступают за укрепление молдавской государственности, тесное сотрудничество с Россией.

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Оба протестных движения выдвинули властям ультиматум, требуя отставки президента, правительства, роспуска парламента и проведения всенародных выборов главы государства. В центре Кишинева левоцентристы и платформа DA установили свои палаточные городки, в которых круглосуточно дежурят протестующие.