Сбитый Турцией на границе с Сирией беспилотник принадлежал секретным службам РФ - СМИ
В Турции неподалеку от сирийской границы был сбит секретный российский беспилотник, упоминание о котором невозможно найти даже в средствах массовой информации.
Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Газету.ру.
Так, турецкое издание Haberturk писало, что сбитый летательный аппарат - российского производства, а именно "Орлан-10", который производит "Специальный технологический центр" с 2013 года.
Отмечается, что в компании сказали: "сбитый беспилотник точно не является "Орланом". "Размеры, строение и нагрузка совершенно другие", - рассказал представитель предприятия.
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Согласно сообщению, источник в российской оборонной промышленности сказал, что на опубликованных снимках турецким изданием оказалась секретная разработка, упоминания о которой нельзя найти в СМИ. Дрон действительно, по его словам, похож на аппарат семейства "Орлан", но у него есть некоторое количество отличий.
Беспилотник, уточнил он, не используется министерством обороны, он состоит на пользовании у "других российских структур". У каких именно — собеседник издания не уточнил.
Как сообщал УНИАН, неподалеку от границы Турции со стороны Сирии был сбит беспилотный летательный аппарат.