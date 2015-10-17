Сбитый Турцией на границе с Сирией беспилотник принадлежал секретным службам РФ - СМИ

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Газету.ру.

Так, турецкое издание Haberturk писало, что сбитый летательный аппарат - российского производства, а именно "Орлан-10", который производит "Специальный технологический центр" с 2013 года.

Отмечается, что в компании сказали: "сбитый беспилотник точно не является "Орланом". "Размеры, строение и нагрузка совершенно другие", - рассказал представитель предприятия.

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Согласно сообщению, источник в российской оборонной промышленности сказал, что на опубликованных снимках турецким изданием оказалась секретная разработка, упоминания о которой нельзя найти в СМИ. Дрон действительно, по его словам, похож на аппарат семейства "Орлан", но у него есть некоторое количество отличий.

Беспилотник, уточнил он, не используется министерством обороны, он состоит на пользовании у "других российских структур". У каких именно — собеседник издания не уточнил.

Как сообщал УНИАН, неподалеку от границы Турции со стороны Сирии был сбит беспилотный летательный аппарат.