ООН будет направлять на борьбу с голодом и нищетой до $4,5 миллиардов ежегодно

Эти меры зафиксированы в дорожной карте, работу над которой завершили страны-члены ООН. Прежде всего она направлена на преодоление бедности во всем мире, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал договоренности и заявил, что они "охватывают универсальный и комплексный порядок дня, который знаменует исторический поворотный момент для нашего мира".

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После недели острых дебатов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке эксперты и дипломаты 193 стран-членов согласовали проект под названием "Трансформация нашего мира: Повестка дня для устойчивого развития до 2030 года". Участники переговоров определили 17 глобальных целей на пути преодоления бедности, содействия благосостоянию и защиты окружающей среды до 2030 года.

Мировые лидеры посетят саммит организации в сентябре, на котором планируется утвердить новую повестку дня. Это должно стать первым шагом на пути к улучшению жизни одного миллиарда человек, живущих менее чем на $1,25 в день.

По оценкам ООН, на реализацию поставленных целей в течение следующих 15 лет потребуется от $3,3 млрд до $4,5 млрд ежегодно. Большую часть этих средств должен выделить частный сектор.