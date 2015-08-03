ООН будет направлять на борьбу с голодом и нищетой до $4,5 миллиардов ежегодно
На борьбу с голодом и нищетой, обеспечение охраны здоровья и экономического развития в мире в течение следующих 15 лет ООН планирует направлять до $4,5 млрд в год.
Эти меры зафиксированы в дорожной карте, работу над которой завершили страны-члены ООН. Прежде всего она направлена на преодоление бедности во всем мире, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал договоренности и заявил, что они "охватывают универсальный и комплексный порядок дня, который знаменует исторический поворотный момент для нашего мира".
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После недели острых дебатов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке эксперты и дипломаты 193 стран-членов согласовали проект под названием "Трансформация нашего мира: Повестка дня для устойчивого развития до 2030 года". Участники переговоров определили 17 глобальных целей на пути преодоления бедности, содействия благосостоянию и защиты окружающей среды до 2030 года.
Мировые лидеры посетят саммит организации в сентябре, на котором планируется утвердить новую повестку дня. Это должно стать первым шагом на пути к улучшению жизни одного миллиарда человек, живущих менее чем на $1,25 в день.
По оценкам ООН, на реализацию поставленных целей в течение следующих 15 лет потребуется от $3,3 млрд до $4,5 млрд ежегодно. Большую часть этих средств должен выделить частный сектор.