Исследование: к концу года на пороге бедности окажутся 32% украинцев

Об этом говорится в представленном в Киеве проекте Национального доклада "Цели развития тысячелетия (ЦРТ). Украина: 2000-2015", подготовленном при поддержке Программы развития ООН в Украине Институтом демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины и Министерством экономического развития и торговли.

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По словам директора Института демографии и социсследований Эллы Либановой, "вопреки ожиданиям нам не удалось преодолеть бедность. Причем, если в первый период развития этого 15-летия мы достигли значительного прогресса, то после кризиса 2008-2009 годов все начало ухудшаться и, честно говоря, я не совсем понимаю, как сегодня мы сможем сломать эту тенденцию. Хотя рекомендации мы, безусловно, подготовили".

Согласно исследованию, в Украине, в частности в этом году ожидается рост уровня бедности до 32% против целевого ориентира, определенного в соответствии с поставленными целями в 7%.

Отмечается, что в результате экономико-политического кризиса 2014 года значительная часть населения Украины стала беднее из-за инфляции, потери работы или необходимости бежать от вооруженного конфликта на востоке страны.

"Дальнейшие события привели к ухудшению значений показателя: в 2015 году ожидается рост уровня бедности до 32% против целевого ориентира - 7%. Длительное время происходило постепенное уменьшение доли бедных, но сегодня ожидается возвращение к значениям предыдущих лет, в частности к обозначению 3,5% по итогам 2015 года", - говорится в проекте доклада.

Согласно статистическим данным, семьи с детьми составляют главную группу бедного населения и наиболее уязвимы к социально-экономической ситуации в стране. "Так, каждое третье домохозяйство с детьми находится за чертой бедности. Наличие одного ребенка повышает риск бедности по относительному критерию на 17%, а наличие трех и более детей - уже на 42%", - говорится в документе.

Вместе с тем, начальный период реализации Целей развития тысячелетия характеризуется значительными успехами в преодолении бедности. В частности, по уровню фактического прожиточного минимума с 2000 года масштабы бедности сократились с 71,2% до 22,1% в 2013 году.

Согласно исследованию, 3,5% населения Украины являются бедными по абсолютным критериям, в 2000 году – 11,9% (по уровню потребления менее $5 на человека в сутки по паритету покупательной способности).

"Из всех целей мы лучших результатов достигли в плане улучшения здоровья населения. В определенной степени удалось улучшить экологическую ситуацию. Но практически не удалось нам обеспечить качественное образование в течение жизни – это очень важный этап, и здесь у нас провал... Нам (также) не удалось достичь полностью гендерного равенства", - отметила Элла Либанова.

Справка. Украина готовит заключения по семи целям: преодоление бедности, обеспечение качественного образования в течение жизни, обеспечение гендерного равенства, уменьшение детской смертности, улучшение здоровья матерей, ограничение распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа и туберкулеза и начало тенденции к сокращению их масштабов, устойчивое развитие окружающей среды.

Доклад разрабатывался путем открытого процесса, к которому присоединились более 40 ведущих ученых и представителей гражданского общества.