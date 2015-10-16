Путин предупредил президентов стран СНГ о возможных вторжениях боевиков из Афганистана

Выступая на проходящем в Казахстане Совете глав государств СНГ, Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане близка к критической, передает "Голос Америки" со ссылкой на Reuters .

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"Террористы разных мастей набирают все больше влияния и не скрывают планов по дальнейшей экспансии, – пояснил он. - Одна из их целей - прорваться в Центрально-Азиатский регион. Нам важно быть готовыми согласованно реагировать на такой сценарий".

Афганистан имеет общую слабозащищенную границу с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном, которая является источником поставок в Россию наркотиков и предметом давнего беспокойства Москвы.

Российский президент вновь озвучил тревоги по поводу граждан России, которые воюют на стороне "Исламского государства" в Сирии. "Мы, конечно, не можем допустить, чтобы они полученный сегодня в Сирии опыт позднее применяли бы у нас дома", – сказал он.

Кроме этого Владимир Путин призвал обеспечить эффективную работу Антитеррористического центра СНГ и "внимательно следить за положением дел у внешних границ содружества".

По итогам заседания лидеры бывших советских республик согласились создать совместную целевую группу по защите внешних границ СНГ в кризисных ситуациях.